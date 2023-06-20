Muş'ta hayvan pazarında hareketlilik artıyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik artıyor.



Sabah saatlerinde kurbanlık almak için Karasu Köprüsü yakınlarındaki Belediye Hayvan Pazarı'na gelenler, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları kurbanlıkları araçlarıyla götürüyor.

Besici Maşallah Çağlayan, kurbanlıkları satışa çıkardıklarını belirterek Muş'taki kurbanlık fiyatlarının diğer illere göre düşük olduğunu söyledi.



Bitlis'ten getirdiği büyükbaş hayvanları satışa sunan Hakan Arıtürk, bayram yaklaştıkça hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi. ​​​​​​​





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