Malazgirt Savaşı alan tespit kazılarında bulunan materyaller için laboratuvar kuruldu

MUŞ (AA) - Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntuların incelenmesi için Muş'un Malazgirt ilçesinde laboratuvar kuruldu.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında Malazgirt Meslek Yüksekokulunda oluşturulan laboratuvar törenle açıldı.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik; Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk'e laboratuvar hakkında bilgi verdi.

Rektör Alican, AA muhabirine, projenin 3,5 yıldır devam ettiğini söyledi.

Malazgirt'in birçok yerinde kazı çalışması yapıldığını belirten Alican, şöyle konuştu:

"Bu kazılardan çıkarılan malzemeler var. Kemikler, ok uçları ve kılıç parçaları gibi materyaller çıkıyor. Bu buluntuların inceleneceği, değerlendirileceği ve bir dataya dönüştürüleceği laboratuvara ihtiyacımız vardı. Laboratuvarı bu amaçla kurduk. Artık arazilerdeki kazılardan elde ettiğimiz buluntuları daha sağlıklı irdeleyerek veriye dönüştürebileceğimiz bir laboratuvarımız var. Buradaki imkanları ilerleyen zamanlarda geliştirmeyi amaçlıyoruz."

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