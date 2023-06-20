Bulanık'ta yaz spor kursları açıldı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 200 öğrencinin faydalanacağı yaz spor kurslarının açılışı gerçekleştirildi.

Gençlerin ve çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri ve sporla tanışmaları amacıyla 4 yaş kategorisinde futbol, voleybol ve basketbol branşlarında açılan kurslarda, öğrenciler hocalarının eşliğinde spor yapacak.

İlçe stadyumunda gerçekleştirilen açılışa katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, her zaman gençlerin ve çocukların yanında olacaklarını söyledi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün talimatıyla bugün yaz spor kurslarını başlattıklarını belirten Ocak, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sportif faaliyetlere devam etmesi açısından bu aktiviteler önemli. Bunları desteklemek için Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesindeki hocalarımızla buradayız. Çocuklarımızın rehabilitasyonu için uzun vadede spor disiplini sağlamaları ve hayata bakış açılarını değiştirmek için programı düzenledik. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Muşspor ve Bulanık Bilicanspor'un alt yapısına futbolcu kazandırmış olacağız. Desteklerinden dolayı ailelerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerin ve çocukların en iyi şekilde yetişebilmesi için el birliğiyle imkanları kullanacağız."

Sahada hocalarının eşliğinde ilk antrenmanlarını yapan gençler ve çocuklar, Kaymakam Ocak ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan'a teşekkür etti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, beden eğitimi öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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