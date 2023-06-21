Malazgirt MYO'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi

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MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kaymakam Göksu Bayram, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican ve MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, mezun olan öğrencilere başarı diledi.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Programa, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, STK ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretim görevlileri ile veliler katıldı.

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