Muş'ta Tasarım ve Üretim Şenliği düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'ta Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri Tasarım ve üretim Şenliğinde sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde öğrenciler, tasarım-üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler aldı.

Burada hayal güçlerini tasarıma dönüştüren öğrenciler, projelerini düzenlenen şenlikte tanıttı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, DENEYAP Atölyesinde 130 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

36 ay sürecek eğitimlerin ilkinin üretim ve tasarım olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:



"Bugün burada robotik kodlama şenliğimizi gerçekleştirdik. DENEYAP atölyemize yazılı ve uygulamalı sınavlarla alınan 130 öğrencimize 36 ay eğitim veriyoruz. Eğitimimizin bugün ikinci aşamasını tamamlamış olduk. Burada robotik kodlamanın geldiği aşama ve gençlerimize verdiğimiz eğitimin aileleri tarafından görülmeli. Programın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz."



Öğrencilerden Hasan Söylemez ise gelecekte bilim insanı olarak ülkeye teknoloji konusunda katkı sağlamak istediğini vurguladı.

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