Muş Valisi Gündüzöz'den Kurban Bayramı mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bayramların millet olarak birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, sevginin, şefkatin, merhametin, dayanışmanın doruk noktasına çıktığı, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unutup kucaklaştıkları müstesna günler olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip ve kimsesizlerin yanında olmalıyız. Gönül zenginliğimizi bereketlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bayramlarda yaşadığımız tüm bu güzelliklerin gündelik yaşamımızın birer parçası olmasını dilerim. Ayrıca Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere tüm trafik kurallarına titizlikte riayet etmelerini istiyorum. Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Muşlu hemşerilerimin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

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