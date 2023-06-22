Muş Belediyesi cami ve mescitleri temizliyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesinde cami ve mescitlerde temizlik çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müürlüğü bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, Kurban Bayramı öncesi camilerdeki temizlik çalışmalarını artırdı.

Ekipler her gün farklı cami ve mescitlerin temizliğini yaparak, vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl başlatılan cami ve mescit temizliği uygulamasına devam ettiklerini belirtti.

Asya, "Arkadaşlarımız her gün farklı bir cami veya mescidin bütün halılarını temizliyor. İhtiyaç halinde dış temizliğini de yapıyoruz. İbadethanelerin yoğun olarak kullanıldığı bayram namazı öncesi bu çalışmalarımıza ağırlık verdik. Hemşerilerimiz yapılan temizlik sayesinde nezih ortamlarda ibadetlerini yapma fırsatı bulacaktır." dedi.

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