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Muşlu güreşçi, dünya şampiyonluğu hedefiyle günde 6 saat antrenman yapıyor

AA

Muşlu güreşçi, dünya şampiyonluğu hedefiyle günde 6 saat antrenman yapıyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta yaşayan milli güreşçi Uğur Bülbül, 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanabilmek için günde 6 saat antrenman yapıyor.

Türkiye Güreş Federasyonunca 6-8 Nisan'da Samsun'da düzenlenen 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nı 48 kiloda üçüncü tamamlayan Bülbül, 21-23 Nisan'da Balıkesir'de yapılan A-Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ise 51 kiloda birinci oldu.

Elde ettiği başarılarla kentin gururu olan Bülbül, milli takım bünyesinde katılacağı uluslararası şampiyonalarda da aynı başarıyı göstermek istiyor.

Bu amaçla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri gözetiminde haftanın 6 günü 6 saat antrenman yapan milli sporcu, 31 Temmuz-2 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Ailesinin ve antrenörlerin büyük destek verdiği Bülbül, AA muhabirine, 7 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle güreşe başladığını söyledi.

Türkiye genelinde önemli dereceler elde ettiğini dile getiren Bülbül, "İstanbul'da düzenlenecek Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda hedefim altın madalyayı kazanmak. Tüm uluslararası müsabakalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Haftanın 6 günü antrenman yaparak hazırlanıyorum. Üzerimde emeği olan antrenörlerime ve aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 2022-2023 sezonunda okul sporları kapsamında düzenlenen yarışmalarda Muşlu sporcuların başarılı dereceler elde ettiğini belirtti.

Bu başarıların alt yapısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muş Valiliğinin sporculara verdiği desteğin olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Uğur Bülbül kardeşimiz Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Diğer branşlarda da birçok derecemiz var. Tüm gayretimiz, gençlerimizi sporla buluşturup, bu dereceleri ülkemize kazandırmak için. Gençlerimizin milli ve manevi duygularını geliştirmek, aynı zamanda sporla, sanatla ve kültürle buluşturmaktır. Katılım sağlayan tüm gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Emeklerinden olayı hocalarımıza da şükranlarımı sunuyorum."

Güreş antrenörü Şahabettin Oğlağo, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce sporcu yetiştirdiklerini aktardı.

Sporculardan birçoğunun uluslararası yarışmalarda derece yaptığını anlatan Oğlağo, "Uğur Bülbül bu sporcularımızdan biri. Çok başarılı, gayretli ve hırslı. Dünya Şampiyonası'na hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenörlerden Nezir Işık ise "Uğur milli sporcu seçildi. Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Günde 6 saat antrenörlerimizle çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bize katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü'müze teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.


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