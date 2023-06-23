Malazgirt’te futbol akademisi kuruldu

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle futbol akademisi açıldı.

Akademiye katılan yaklaşık 50 çocuk, 3 antrenör eşliğinde şehir stadyumunda antrenmanlara başladı.

Antrenör Harun Çelik, gazetecilere, hedeflerinin gençleri kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu söyledi.

Akademiye ilginin beklenenden fazla olduğunu ifade eden Çelik, kayıtların devam ettiğini, 100 sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.



9 yaşındaki Adem Özbey, hedefinin ilerde büyük takımlarda top koşturmak olduğunu dile getirdi.



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