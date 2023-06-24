Muşlu öğrenci Zehra Şimşek, LGS sınavında 500 tam puan aldı

MUŞ (AA) - Muş'ta Yeşilce Ortaokulu öğrencisi Zehra Şimşek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı.



LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları dün açıklandı.

Türkan ve Halis Şimşek çiftinin 14 yaşındaki kızı Zehra Şimşek, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrenci arasına girdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, ailesiyle makamında kabul ettiği Şimşek'i başarısından dolayı tebrik etti.

Öğrenciye altın hediye eden Kıvanç, gazetecilere, 4 Haziran'da yapılan LGS sınavına il genelinde 8 bin 136 öğrencinin girdiğini söyledi.

Sınav sonuçlarının dün açıklandığını hatırlatan Kıvanç, şöyle konuştu:

"Sınav sonuçlarına göre, ilimizde de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Yeşilce Ortaokulu öğrencimiz Zehra Şimşek'i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimiz bizi çok sevindirdi. Diğer öğrencilerimiz de büyük başarı elde etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Zirveye çıkmak kolay, önemli olan zirvede kalabilmektir. İnşallah hep zirvede olacağız. Bu mutlulukları hep yaşayacağız. Öğrencimiz hiçbir gelişim kursuna gitmeden, Bakanlığın açtığı destekleme ve yetiştirme kursuna devam ederek bu başarıyı elde etmiştir. Bu anlamda önemli ve kıymetli bir başarıdır."

Öğrenci Zehra Şimşek ise LGS sınavında 500 tam puan almanın sevincini yaşadığını söyledi.

Bu süreçte kendisine destek veren öğretmenleri ve ailesine teşekkür eden Şimşek, "Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından yararlandım. Ayrıca okuldaki kurslar vardı, onlara katıldım. Öğretmenlerimiz ayrıca kurslar açtı, ondan yararlandım. Hedefim ileride yapay zekayla ilgili mühendis olmak. İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi veya Ankara Fen Lisesini tercih etmeyi düşünüyorum." dedi.

Okul müdürü ve öğrencinin babası Halis Şimşek de çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Kendimize ve öğretmenlerimize güvendik. Devletimiz çocukların faydalanacağı kadar kurs açılmasına imkan verdi. Öğrenciler devletin verdiği kaynaklardan faydalandı. Bir devlet okulunda öğrencilerin dereceye girebileceğini gösterdik. Bu konuda mutluyuz. 5 çocuk babasıyım. Diğer çocuklarım da okudu. Kızımın arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, okulun öğretmenleri de hazır bulundu.

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