Muş'ta çocuklara trafik eğitimi verildi

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MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklara, "Bu bayramda da trafik kuralları aklımda" etkinliği kapsamında trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Orgeneral Arif Çetin Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen etkinlikte, çocuklara trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Trafik ışığı ve levhalarının tanıtıldığı etkinlikte, yayaların uyması gereken kurallar ile yaya geçitlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Teorik eğitimlerin ardından minik çocuklar, trafik pistinde eğitim araçlarıyla öğrendikleri bilgileri uyguladı.





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