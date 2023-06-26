Muş'ta Bayram Pazarı kuruldu

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MUŞ (AA) - Muş'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan pazar vatandaşlardan ilgi gördü.

Muş Belediyesince seyyar satıcılara tahsis edilen ve araç trafiğine kapatılan PTT Caddesi, eski hal civarı ve şehitlik mevkisinde pazar kuruldu.

Pazara giden vatandaşlar, daha rahat ortamda alışveriş yapma imkanı buldu.



Esnaf Vedat Sayın, Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurulan pazara vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.



Sayın, "Bayram yaklaştıkça satışlarımız iyiye gidiyor. Köyden gelen insanların burada daha ucuz ve kaliteli ürün bulma imkanı var." dedi.



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