Muş'ta bayram öncesi tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla tatlıcılar, aldıkları siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor.

Siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışan ustalar, özenle yaptıkları baklava, şekerpare, kadayıf, güllaç ve tulumba tatlısını vatandaşların beğenisine sunuyor.

İşletme sahibi Veysel Okşaş, AA muhabirine, her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Ustaların gece gündüz çalıştığını belirten Okşaş, "Sıcak olmasından dolayı sütlü tatlılara rağbet var. Tatlılarımızda birinci sınıf ürün kullanıyoruz. Yoğunluktan dolayı vatandaşların siparişlerini son güne bırakmasını istemiyoruz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

İşletme sahibi Abdullah Bümen ise "Tatlı, künefe ve baklava üretiyoruz. Bayram yoğunluğuna girdik. Tatlı yapımımız bitti, ustalarımız şimdi pişirmeye geçti." bilgisini verdi.

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