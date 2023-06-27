Muşlu yatırımcı devletten aldığı destekle üretimini artırdı

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MUŞ (AA) - Muşlu girişimci Mahsum Özdemir, devletten aldığı makine ekipman desteğiyle ayda yaklaşık 1200 ton hammadde işleyerek bölgenin gıda ambalaj ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan ve 60 kişinin istihdam edildiği Muş Plastik Fabrikasında, 3 vardiya şeklinde üretim gerçekleştiriliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kayseri, Konya ve Adana ve Karadeniz Bölgesine pazarlanan plastik ürünlerden, ekonomiye yılda 30 milyon lira katkı sağlanıyor.

Muş Plastik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, 1998'de kurdukları fabrikanın makine ekipmanlarını 2010'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) sundukları projeyle yenilediklerini söyledi.

Bölgede gıda ambalajında markalaşarak kaliteli üretim yaptıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"DAKA, KOSGEB ve Çalışma ve İş Kurumu'ndan yatırım teşvikleri alıyoruz. Devletimizin sunduğu yatırım desteği sayesinde kapasitemizi artırdık. Hem ülkemizin hem de ilimizin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktayız. Ayda yaklaşık 1200 ton hammadde işliyoruz. Bu tür işletmelerin sayısının artması gerekiyor. OSB'de 7 gün 24 saat çalışan tek firmayız. Bölgenin gıda ambalaj ihtiyacının bir bölümünü karşılayan ve 3 vardiya üretim yapan fabrikamızda ürettiğimiz ürünleri, birçok ile gönderiyoruz."

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