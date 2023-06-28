Muş Valisi Gündüzöz, vatandaşlarla bayramlaştı

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MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Zafer Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Camisinde bayram namazı sonrası Muşlularla bayramlaştı.

Herkese mutlu ve sağlıklı bayramlar dileyen Gündüzöz, bir bayramı daha birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



Gündüzöz, "Allah bu memlekete daha nice bayramları böyle mutlu ve huzur içinde kutlamayı nasip etsin. Kurbanlarımızı kabu etsin." dedi.



Bayram namazına AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, ve vatandaşlar katıldı.









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