Malazgirt Kaymakamı Bayram, tarlada çiftçilerle bayramlaştı

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VAN (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, pancar tarlalarında çalışan çiftçilerle bayramlaştı.

Bayram ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Çiftçilere bereketli bir hasat dileyen Bayram, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kılıç da "Bugün çiftçilerimizi unutmadık. Çiftçilerimizi ziyarete geldik. Üretim yaparken yağmur çamur dinlemiyorlar. Gece, gündüz, bayram demeden tarlada çalışmaya devam ediyorlar. Biz de çiftçilerimizin bayramını kutlamak için tarlaya geldik. Çiftçilerimizin gerçekten hakkı ödenmez." dedi.

Tarlada çalışmaya gelen Dilan Taş da "Ailemizle birlikte tarladayız. Kurban Bayramı'mızı tarlada çalışarak geçiriyoruz." diye konuştu.





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