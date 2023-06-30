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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli atlet Kunur, Çin'de de rekor kırmak için günde 30 kilometre koşuyor

AA

Milli atlet Kunur, Çin'de de rekor kırmak için günde 30 kilometre koşuyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur, Çin'de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda yeni bir rekor kırmak için güne 30 kilometre koşarak antrenman yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Kunur, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde 12 yılda ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarı elde etti.

Samsun'da 22 Mayıs'ta yapılan Yarı Maraton Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan 23 yaşındaki Kunur, Çin'de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarına katılmaya hak kazandı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörü Naim Koçlardan gözetiminde günde 30 kilometre koşarak çift antrenman yapan Kunur, Çin'deki şampiyonada rekor kırarak altın madalya kazanmayı hedef olarak belirledi.


- Kunur: "Sıkı bir çalışma içindeyim"

Haftanın 7 günü atletizm pistinde ter döken Kunur, AA muhabirine, 12 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğini ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olduğunu söyledi.

Spora başladığı günden bu yana Türkiye'de önemli dereceler elde ettiğini, Avrupa ve Balkan şampiyonu olduğunu anlatan Kunur, şöyle konuştu:

"2 bin ve 3 bin metre engellide Türkiye rekortmeniyim. 22 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenen Yarı Maraton Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. 28 Temmuz'da Çin'de düzenlenecek şampiyonada ülkemi, ilimi ve üniversiteyi temsil edeceğim. Dünya Şampiyonası'nda hedefim en iyi derecemi elde ederek kürsüye çıkmak. Bunun için sabah ve akşam antrenman yapıyorum. Sıkı bir çalışma içindeyim. Umarım hedefime ulaşırım. Günde 30 kilometre koşuyorum. Çin'deki şampiyona istediğim gibi geçerse 2024 olimpiyatlarına da katılarak madalya kazanacağım inşallah. Bu süreçte bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve antrenörüme çok teşekkür ederim."


- Antrenör Koçlardan: "Başarılı bir atlet, ilimizin gururu diyebiliriz"

Antrenör Naim Koçlardan ise beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen Kunur ile 12 yıldır birlikte çalıştığını ve önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Kunur'un kentin gururu olduğunu ifade eden Koçlardan, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Umarım Derya Çin'de kürsüye çıkar ve hedefine ulaşır. 2024'te Paris'te yapılacak olimpiyatlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Derya'nın kişiliği oturmuş ve mücadeleci bir yapıya sahip. Zaten yaptığı spor gereği mücadeleci bir ruha sahip olmasa bu sporda başarılı olması çok zor. Çin'deki şampiyona 15 gün devam edecek. Kızımız yarı maratonda mücadele edecek. Çalışmaları yeni yapılan atletizm pistinde yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'e teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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