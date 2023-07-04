Muş Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

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MUŞ (AA) - Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Başkan Asya, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bayram tatili boyunca ekiplerin çalışmalarını aksatmadan yaptığını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Atıksu arıtma tesisi projemizin ihalesini yaptık. Bu hafta içinde sonuçlandırılacak. İçme suyu projemizde yakın zamanda testlerin yapılmasını bekliyoruz. Akabinde ham suyun Karşıyaka'daki su depomuza verilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Arıtma tesisi inşaatı da yıl sonunda tamamlanacak. Bunun yanı sıra şehir içindeki üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Hürriyet ve Eski Erzurum caddelerimizin birinci aşama üstyapı çalışması tamamlanmak üzere. Bağlantı yolları ile birlikte aşınma asfaltlarını da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Geçen ay Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak Kütahya'da düzenlenen programa katdıklarını anımsatan Asya, "Deprem ve deprem sonrası sağlıklı ve dirençli kentler gündemiyle üyesi olduğumuz birliğin genel kurulunda bulunduk. Bunun dışında Cumhurbaşkanı kabinemizin açıklanması ile bazı bakanlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Şehrimizin eksik ve aksaklıklarını gidermek adına hep birlikte samimiyetle ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Temmuz ayı meclisinde alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını dilerim.



Toplantı, meclise katılan vatandaşların talep ve önerilerinin dinlenmesi ve meclise havale edilen evrakların görüşülmesiyle devam etti.















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