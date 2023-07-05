Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Mutlu olmak için ihtiyacınız olan 5 şey!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, uzun süreden bu yana HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Beni görüyorsan, duyuyorsan dön oğlum, yorulduk artık. Gelin teslim olun, yolunuz yol değil. Baban yaşlı, ben yaşlı, artık hasretine dayanamıyoruz. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Kaç yıldır çocuklarımızdan haberimiz yok. Kendi çocukları okuyor, geziyor, bizim çocuklarımızı ise dağa kaçırdılar. Gelin oğlum, onlara kanmayın." diye konuştu.

Baba Alaattin Koçhan ise HDP'nin oğlunu Bursa'da kandırarak Diyarbakır'a götürdüğünü anlatarak, "Devlet onlara aman vermiyor. Çocuklarımızı götürüp dağda, bayırda, taşların altında süründürüyorlar. HDP ve PKK çocuklarımızı göndersin. Çocuklarımızı istiyoruz. Kendi çocukları üniversitelerde okuyup daha iyi yerlerde yaşıyor. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel, dayanacak gücümüz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.