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        Muş'ta 5 bin dönüm alana tütün ekildi

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        Giriş: 07.07.2023 - 15:00
        Muş'ta 5 bin dönüm alana tütün ekildi

        MUŞ (AA) - Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, kentte 620 çiftçinin 5 bin dönüm alana tütün ekimi yaptığını bildirdi.

        Solgun, AA muhabirine, tütün üretiminin ekonomide önemli gelir kaynaklarından biri söyledi.

        Muş'ta bu yıl 9 şirketle sözleşme yaptıklarını anlatan Solgun, "Bu yıl tütün çiftçisinden ciddi bir üretim bekliyoruz. Muş Ovası'nda yerli tütün, Ege tütünü, Talgar tütününün ekimine devam ediliyor. Bu sene 620 çiftçi tarafından 5 bin dönüm alanda ekim gerçekleştirildi. ilimize ciddi bir katma değer sağlayacak. Her yıl üretici sayısı artıyor." dedi.

        Ekim yapılan alanlardan 160 bin ton tütün elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Solgun, şunları kaydetti:

        "2022'de 48 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç ederek ekonomimize yaklaşık 276 milyon dolar katkı sağladık. Bu yıl hedefimiz 55 ülkeye 60 bin ton tün ihraç etmek. Temennimiz her yıl daha fazla ülkeye ihracat yapmak. Çünkü oryantal tütününde dünya lideriyiz. Tütün bir sanayi ürünü, aynı zamanda kozmetik alanında, zirai ilaçlarda da kullanılıyor. Amacımız ithal ettiğimiz ürünün karşılığını çiftçimize kazandırmak. Bunun için çaba gösteriyoruz."

        Tütün üreticisi Turan Karakaya, "Tütün ekimine başladık. Geçim kaynağımız tütün. Çapasını ve sulamasını yaptık. İyi verim bekliyoruz." dedi.

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