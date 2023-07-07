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        Muş'ta yaz okulları etkinlikleri başladı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:04
        Muş'ta yaz okulları etkinlikleri başladı

        MUŞ (AA) - Muş'ta yaz spor okulları, düzenlenen törenle başladı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle başlatılan yaz spor okullarının açılışına katılan Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, etkinliklere 350 sporcu ve antrenörün katıldığını söyledi.

        Gençlerin birçok alanda spor yapma fırsatı bulacağını belirten Taşdemir, "Amacımız gençlerimizi ülkemizdeki müsabakalara hazırlamak. Burada yetenekli olan gençlerimizi tespit edeceğiz. Bu sporcular, müsabakalara katılarak yerelde ülkemizi özelde de ilimizi temsil edecek. 4 bin 500 sporcuya eğitim vereceğiz. Onlara milli sporcu olmaları yönünde yol haritası belirleyeceğiz." dedi.

        Program, konuşmaların ardından sporcuların gösterileriyle devam etti.

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