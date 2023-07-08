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        Muş'ta koruyucu ailelere yönelik program düzenlendi

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        Giriş: 08.07.2023 - 11:51
        Muş'ta koruyucu ailelere yönelik program düzenlendi

        MUŞ (AA) - Muş'ta Koruyucu Aile Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu ailelere ve çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Muş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Engelliler Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Taş, dünyanın en kıymetli, en hayırlı işlerinden birinin koruyucu ailelik olduğunu söyledi.

        32 ailenin 51 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını anımsatan Taş, devlet olarak bu çocuklara her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

        Çocukların sıcak aile ortamında büyümesinin önemli olduğunu ifade eden Taş, "Kamu kurumlarımızda özellikle sevgi evlerimizde yetiştirdiğimiz çocuklarımız hepsi geleceğimizin umudu olmaya adaydırlar. Devletimiz bu yavrularımıza eğitimden sağlığı, spordan sanata her alanda gereken desteği veriyor ve vermeye devam edecek. Gönül istiyor ki çocuklarımızın ailelerin yanında yetişmesi. Bundan dolayı çocuklarımızı korucu aileler olarak sahiplenmenizden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Koruyucu annelerden Söylemez Esmer, 4 çocuğa koruyucu aile oldukları anlatarak, "3 çocuğum vardı şimdi 7 çocuğum oldu. Çünkü emek verdiğiniz her şey sizindir. Başım ağrıdığı zaman o çocukları öz çocuğumdan daha fazla ilgileniyor. Benim şimdi 7 canım var. Keşke her insan bunu bilse, yaşasa, denese. Ben öylesine söylemiyorum, gerçekten yaşıyorum. Onlarla hayatın en güzel günlerini paylaşıyorum." diye konuştu.

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