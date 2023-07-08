Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, Yılankıran Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Altın, doğalgaz hizmetinin ilçe halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için çalışma yürütüldüğünü anlatan Altın, "İlçemizde doğalgaz bir hayaldi. Çok şükür biz bu hayali gerçekleştirdik. Yüklenici firmamız, inşallah ekimde ilk etap çalışmalarını bitirip ilçeye gaz verecek. İlk doğalgaz yakma çalışmasını ise 26 Ağustos'ta yapmayı hedefliyoruz. İnşallah ekim ayında da ilçemizde doğalgaz kullanmaya başlayacağız." dedi.

İlçenin tarihi kimliğinin yanında modern bir kimliğe de kavuştuğunu belirten Altın, "Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemize çok önem veriyor. Her yıl ilçemizi ziyaret ederek bizi onurlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığı bize güç veriyor. İlçe halkımız, belediye hizmetlerinin en güzeline layık. Biz de belediye olarak halkımıza her türlü hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçe merkezinde yaklaşık 40 kilometre doğalgaz hattı çekeceklerini bildiren yüklenici firma yetkilisi Yunus Önalan, en geç ekim ayında ilçede doğal gazın kullanılacağını ifade etti.