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        Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

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        Giriş: 09.07.2023 - 14:11
        Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

        MUŞ (AA) - Muş'ta sıcak havadan bunalan çocuklar, Çar Çayı'nda serinliyor.

        Son günlerde hava sıcaklığının arttığı kentte, okulların tatile girmesini fırsat olarak gören çocuklar, serinlemek için Kale Mahallesi yakınlarındaki Çar Çayı'na gidiyor.

        Derede oluşturulan gölete giren çocuklar, burada yüzerek serinlemeye çalışıyor.

        Çocuklardan Abdülkerim İrgin, hava sıcaklığının son günlerde arttığını söyledi.

        Her gün belli saatlerde derede yüzdüklerini anlatan İrgin, "Serinlemek için derede yüzüyoruz. Akşam saatlerine kadar burada kalıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

        İbrahim Özcan da "Boş zamanlarımızı yüzerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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