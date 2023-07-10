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        Muş'ta Kulp-Kızılağaç kara yolu asfaltlanıyor

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        Giriş: 10.07.2023 - 18:29
        Muş'ta Kulp-Kızılağaç kara yolu asfaltlanıyor

        MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, kentte alternatif yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kulp-Kızılağaç bağlantı yolunda asfalt çalışmalarına başlandı.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin ulaşım ağını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

        Kulp-Kızılağaç bağlantı yolunu açarak şehrin ulaşımını rahatlattıklarını ifade eden Asya, şunları aktardı:

        "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yolun altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra bugün asfaltını sermeye başladık. İnşallah bu hafta içinde yolumuzu açmış olacağız. Özellikle Kızılağaç bölgesinin şehir merkezi ile bağlantısını ciddi manada kolaylaştırmış olduk. Bu da şehir içindeki ulaşım yoğunluğunu ortadan kaldıracak. Yeni yolumuzun ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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