Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

MUŞ (AA) - Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Eylem yapan baba Yılmaz Dilek, gazetecilere, oğlu Adem'in Fransa'ya çalışmaya gittiğini ve orada kaçırıldığını söyledi.

Oğlundan haber alamadıklarını anlatan Dilek, "Orada çocuğumu terör örgütü kaçırdı. Onları lanetliyorum. Oğlum dağ çocuğu değil, devletine, vatanına sadık bir insandır. Annesi şimdi hasta. Sizi kandırdılar, kötü yola soktular. Oğlum çık gel, devlete sığın. Devletimiz bizi hiçbir zaman ezdirmez. Allah devletimize zeval vermesin. Dağda parçalanacağına gel devlete sığın. Devletine güven oğlum." dedi.

Anne Ayten Koçhan ise 2 yıldır burada eylem yaptıklarını belirterek, "Ersin'in annesiyim. 8 yıldır çocuğum kayıp, hiç haber alamıyorum. Gelsinler, teslim olsunlar. Biz onlardan para, mal ve mülk istemiyoruz. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Onlardan korkmuyoruz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz." diye konuştu.