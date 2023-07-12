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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram yaz Kur'an kursunu ziyaret etti

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        Giriş: 12.07.2023 - 13:46
        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram yaz Kur'an kursunu ziyaret etti

        MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kursta eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Bayram, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasını dinledi.

        İlçe genelinde yaz Kur'an kurslarındaki doluluk oranının yüksek olduğunu belirten Bayram, öğrencilerin heyecanı ve gayretlerinin gözlerine yansıdığını, bundan da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Bayram ayrıca Kur'an kursu ve cami yaptıran hayırsever Hacı Refik Aldırmaz'a teşekkür etti.

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