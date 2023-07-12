Bulanık'ta futbol kursuna katılan çocuklara forma hediye edildi
MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, yaz spor okulları kapsamında futbol kursuna katılan çocuklara forma hediye etti.
Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ve diğer yetkililerle stadyuma geldi.
Burada futbol eğitimi alan çocuklarla görüşen ve forma hediye eden Ocak, ücretsiz düzenlenen yaz spor okulları ile çocukların spor yapmalarına, becerilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını söyledi.
Çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçladıklarını belirten Ocak, "Amacımız, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde en güvenli ortamda hazırlamak." dedi.
Öğrenciler, hediyelerinden dolayı Ocak'a teşekkür etti.