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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, inşaatı devam den binaları inceledi

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        Giriş: 12.07.2023 - 14:18
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, inşaatı devam den binaları inceledi

        MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçede yapımı devam eden kamu binalarında incelemelerde bulundu.

        Bayram beraberinde Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Aile Destek Merkezinde (ADEM) devam eden tadilat çalışmalarını denetledi.

        Daha sonra Ziraat Bankası Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi, Danışmendgazi İlk Öğretim Okulu, Refik Cesur İlk ve Orta Okulu ile Fatih Orta Okulunda incelemelerde bulunan Bayram, çalışmalarla ilgili Kaya'dan bilgi aldı.

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