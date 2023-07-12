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        Muş'ta kadınlar halı kursunda meslek öğreniyor

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:44
        Muş'ta kadınlar halı kursunda meslek öğreniyor

        ​MUŞ (AA) - Muş'ta halı dokuma kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Valilik bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde (ADEM ) açılan halı kursunda 12 kadın eğitim alıyor.

        Kursta geleneksel tezgahlarda halı dokumayı öğrenen kadınlar, aynı zamanda ürünleri satarak gelir elde ediyor.

        Usta Öğretici Hidayet Bulu, AA muhabirine, kurslarının haftanın 5 günü devam ettiğini söyledi.

        Amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş mesleği canlandırmak olduğunu ifade eden Bulu, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız ürünleri valiliğe gönderiyoruz. Aynı zamanda bu mesleği yaşatmak adına verdiğimiz bir hizmet. Kursumuz 9 aydır devam ediyor. Kursiyerlerimizin çoğu ev kadınlarından oluşuyor. Kısa sürede mesleği öğreniyorlar. Bu sayede aile bütçelerine katkıda bulundukları gibi meslek sahibi de oluyorlar.”

        Kursiyerlerden Merve Öztürk, "Haftanın 5 günü çalışıyoruz. Açık lisede okuyorum. Burada arkadaş ortamı oluşturuyoruz. Sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Zamanımız güzel geçiyor." dedi.

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