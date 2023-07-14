Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muş Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisi projesini hayata geçiriyor

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 09:52
        Muş Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisi projesini hayata geçiriyor

        MUŞ (AA) - Muş Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ihale ile proje süreci tamamlanan atık su arıtma tesisi projesinin yer teslimi için sözleşme imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık maliyeti 293 milyon lira olan tesis, Bağlar Mahallesi'nde 72 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek.

        Projede 5 havuz, terfi merkezi ünitesi, otomasyon ünitesi, blower ünitesi, idari bina, laboratuvar ünitesi ile güvenlik kulübesi yer alacak.

        Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından alınan destekle yapılacak olan tesisin 24 ayda tamamlanması hedefleniyor.

        İmza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Asya, şehrin bir bütün olarak alt yapısını bitirmiş olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Şehir için büyük bir eksiklik olarak gördükleri atıksu arıtma tesisinin yer teslimi ve işe başlanması için firma ile protokol imzaladıklarını ifade eden Asta, şöyle konuştu:

        "Bu projemizi çok önemsiyoruz. Çünkü alt yapımızı bitirdikten sonra şehrin atık suları, kanalizasyon suları karasu nehri ve murat nehrini kirletmekteydi. Uzun süre üzerinde çalıştığımız tesisin projesini bitirdik. Finansmanını da Japonya Kalkınma Ajansı ile temin etmek suretiyle ihale sürecimizi tamamladık. Önemsediğimiz bir projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Projemizin maliyeti 293 milyon lira. Kısa sürede bitirmek hedefimizdir. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Muş'ta, okul çatısında çıkan yangın korkuttu
        Muş'ta, okul çatısında çıkan yangın korkuttu
        3'üncü ligde şampiyon olan Muşlu kızlar, Play-Off maçlarına gidemiyor
        3'üncü ligde şampiyon olan Muşlu kızlar, Play-Off maçlarına gidemiyor
        Muş´ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı
        Muş´ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı
        Sandık başına oğlunun sırtında gitti
        Sandık başına oğlunun sırtında gitti
        Muş´ta dere taştı; ev, tarım arazileri ve bir araç zarar gördü
        Muş´ta dere taştı; ev, tarım arazileri ve bir araç zarar gördü
        Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı
        Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı