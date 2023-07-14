Muş Valisi Gündüzöz'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi, büyük Türk milletinin bağrından çıkardığı şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını kendilerini kamufle için kullanan FETÖ terör örgütüne bağlı örgüt mensupları tarafından aziz milletin hür iradesi ile seçilen meşru yönetimin gasp edilmeye çalışıldığını belirtti.

Türk milletinin, tarihe kara bir leke olarak geçirilmek istenilen o karanlık geceyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek olacak şekilde demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkma gecesine çevirmeyi başardığını ifade eden Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine sahip çıktığı kutlu bir gecedir. Şundan eminiz ki, Türk tarihi o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen 251 şehidimizi ve 2 bin 193 gazimizi nesilden nesile aktaracak, 15 Temmuz'un kahramanları asla unutulmayacaktır. Devletimiz, asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına, birliğine, dirliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sene-i devriyesi münasebetiyle tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."