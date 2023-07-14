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        Bitlis Emniyet Müdürlüğü filosuna 20 yeni araç alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:13
        Bitlis Emniyet Müdürlüğü filosuna 20 yeni araç alındı

        BİTLİS (AA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 20 hizmet aracı, törenle hizmete alındı.

        Müdürlük bahçesinde düzenlenen törene, Vali Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve il protokolü katıldı.

        Tören öncesi güvenlik güçleriyle bir araya gelen Çağatay, araçların hayırlı olmasını diledi.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü filosunun 20 araçla güçlendirildiğini belirten Çağatay, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımız çok geniş bir coğrafyada kıymetli hizmetler veriyor. Araç ihtiyaçları ister istemez her yıl kendisini gösteriyor. Bu alınan araçlar bize ciddi anlamda katkı sağlayacak. Arkadaşlarımız daha huzurlu ve daha güvenli ortamda hizmetler verecek. Kazasız belasız kullanmalarını diliyorum. Bağışçılarımız ve vakfımıza, Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz."

        Özcan da emniyet hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi için filoya 20 araç eklediklerini söyleyerek, "Bitlis'te suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelede daha fazla başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Teşkilatımız bünyesine kazandırılan yeni araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah kaza bela vermesin." diye konuştu.

        Duaların okunmasıyla araçların anahtarı birimlere teslim edildi.

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