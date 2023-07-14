Muş Belediye Başkanı Asya'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, 15 Temmuz 2016'da bir grup hain tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün 7. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Ülkenin bağımsızlığı için tanklara ve toplara göğsünü siper ederek eden şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat dileyen Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz'da milletin destansı direnişi sayesinde ihanet çetesine büyük bir ders verildi. 15 Temmuz, bu ülkenin kaderinin değiştiği, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı bir tarihtir. 15 Temmuz akşamı, bu toprakların tarihini, bu toprakların yiğit ve yürekli halkı yeniden yazdı. Ruhunu şeytana satmış onursuz darbecilerin hakaretlerine, işkencelerine, cinayetlerine ve zulümlerine maruz kalan halkımızın onurlu ve yürekli evlatları olarak, imansız ve izansız cuntacılara geçit vermedik. Milletimiz, korkusuzca zorbalara, alçaklara, kalleşlere karşı dimdik durarak direndi. Onların o kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat vermedi."

Asya, 15 Temmuz akşamı toplumun her kesiminin sokaklara çıkarak tepkisini dile getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi yerelimizde buna bizzat şahitlik ettik. O gün meydanları boş bırakmayanlar, ırklarını, renklerini, siyasi düşüncelerini bir kenara bırakarak vatan için, bağımsızlık için canını feda etmeye hazırdılar. O günkü birlik ve beraberliğimizi her zaman sürdürmek zorundayız. 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı bizden sonra gelenlere aktaralım ki hayatlarını şekillendirirken bunu göz önünde bulundursunlar. Bu onurlu milletin devleti için neler yapabileceğini öğrensinler. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin."