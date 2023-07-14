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        Bulanık'ta şehit Ferit Bulut kabri başında anıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 21:08
        Bulanık'ta şehit Ferit Bulut kabri başında anıldı

        MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde şehit Ferit Bulut, kabri başında anıldı.

        Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Program kapsamında 1992'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Bulut'un kabrine gelenler, şehitler için dua etti.

        Dernek Başkanı Tahsin Öndül, vatanın kolay kazanılmadığını belirterek, "Vatanın evlatları olarak sizlerin yolundan yürümeye devam ediyoruz. Her karışı kanlarınızla sulanmış vatanımızın bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Millet olma şuurumuzu her daim diri tutarak al bayrağımızı ilelebet dalgalandıracağız." diye konuştu.

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