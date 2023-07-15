Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Şehit Öğretmen Sait Korkmaz'ın kabri ve 1994'te şehit olan Ferit Bulut'un ailesinin ziyaret edilmesinin ardından Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un basit bir darbe teşebbüsü olmadığının altını çizdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da milli iradeye, birlik ve beraberliğe darbe girişiminde bulunduğunu belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Bu hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, Emniyet güçlerimizin şanlı cansiperane direnişi ve aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellenmiştir. 15 Temmuz 2016 günü, bir dönemin acı, ancak şanlı bir hatırası olarak Türk demokrasi tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir. Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir.

Ocak, "15 Temmuz şehitleri olmak üzere, dinimiz, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Milletimiz için bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Müftü Vekili Servet Güler, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yahya Yılmaz, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.