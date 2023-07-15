Muş ve Bitlis'te 15 Temmuz dolayısıyla şehitliklerde tören düzenlendi

MUŞ/BİTLİS (AA) - Muş ve Bitlis'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitliklerde tören düzenlendi.

Muş'ta Merkez Şehitliği'ndeki törende, Vali İlker Gündüzöz, beraberindeki heyetle şehitlerin kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, milletin feraseti, kolluk kuvvetlerinin gayretiyle bastırıldığını söyledi.

Darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Tabii tarihimiz süresince bu tip hainlikleri millet yaşamıştır. Büyük ve aziz bir milletin her zaman böyle dışardan ve içeriden düşmanları olabilir. Bizim açımızdan birlik ve beraberliğimiz, bu aziz milletin reaksiyon gösterme kabiliyeti her zaman takdire şayandır. Allah bir daha böyle musibetlerle bu milleti imtihan etmesin. Bir ve beraber olarak bu vatanda yaşamayı sağlasın. Bu bayrak hiçbir zaman semalardan inmesin, bu semalara yakışan tek bayrak bizim bayrağımızdır. Ezanlarımız dinmesin ve Allah hainlere fırsat vermesin. Şehitlerimize minnettarız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Törenin ardından Çağlayan Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Ali Bayar, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Bitlis Şehitliği'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Oktay Çağatay, daha sonra şehit yakınlarıyla görüştü, Hacı Mehmet Şirin Camisi'ndeki mevlit programına katıldı.

Programda, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.