Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bulanık Kent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon izletildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da, tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi darbe girişiminin mucizevi bir direnişle bertaraf edilişinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Tarihin en ağır imtihanlarından birini yaşayan ülkemiz, 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi devletimizin içine sızmış bir grup FETÖ'cü çete tarafından, milletimize ait tanklar, silahlar ve uçaklarla hain bir saldırıya maruz kalmıştır." diyen Ocak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere idarecilerimizin dirayeti, aziz milletimizin cesareti ve bu memleketin öz evlatları olan kahraman silahlı güçlerimizin üstün gayret ve eşsiz direnişiyle bu saldırı bertaraf edilmiştir. Bugün milletimiz, demokrasi dışında hiçbir güce boyun eğmeyeceğini tarihe altın harflerle yazmıştır. Bundan sonraki her türlü gayri meşru girişimin önünü kapatmış, demokrasi ve cumhuriyetine sahip çıkmıştır."

Selaların okunmasıyla son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Terörle Mücadele Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, İlçe Müftü Vekili Servet Gület, STK temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.