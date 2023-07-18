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        Muş'ta çocuklar aqua parkta yüzme öğreniyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:40
        Muş'ta çocuklar aqua parkta yüzme öğreniyor

        MUŞ (AA) - Muş'ta belediye tarafından açılan aqua parkta çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

        Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten parka çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

        Haftanın 7 günü açık olan parkta çocuklar antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzme öğreniyor.

        Parkı ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm çocukların aqua parktan ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

        Antrenörler eşliğinde çocuklara yüzme eğitimi verildiğini ifade eden Asya, "Göreve geldiğimizde, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize söz verdik, herkesin istifade edebileceği alanlar inşa ettik. İlimizin alt ve üst yapılarını tamamlıyoruz. İnsanımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yaz tatiline giren çocuklarımız, aqua parkta güzel vakit geçiriyor. Sıcak havada hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyorlar." dedi.

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