Muş Kayak Takımı sporcuları, Türkiye şampiyonası için asfaltta güç depoluyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 Mayıs'ta düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci olan Muş Kayak Takımı sporcuları, asfaltta antrenman yapıp, dağda koşarak kışın yapılacak şampiyonalar için güç depoluyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayak takımının sporcuları, yeni başarılara imza atmak için sıcak havaya rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

Beş antrenör eşliğinde Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde tekerlekli kayaklarla günde çift antrenman yapan 15'i milli 40 sporcu, zorlanmalarına rağmen her gün 30 kilometre mesafe katediyor.

Kışın yapılacak yarışmalarda en iyi dereceyi alarak milli takıma girmek ve uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmek isteyen sporcular, bu hedeflerine ulaşabilmek için hem asfaltta tekerlekli kayak kullanıyor hem de dağda koşu yaparak kondisyonlarını artırıyor.

- Yusufoğlu: "Olimpiyatlara sporcu yetiştiriyoruz"

Kayak antrenörü Şadi Yusufoğlu, AA muhabirine, amaçlarının ülke için başarılı sporcular yetiştirerek, uluslararası şampiyonalarda alınan madalya sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Şu ana kadar yetiştirdikleri birçok sporcunun milli takımda mücadele ettiğini anlatan Yusufoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizin iyi yerlere gelmesi için bütün antrenörlerle ve sporcularla mücadele ediyoruz. Çok güzel işler başardığımızı söyleyebilirim. En son Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nda takım olarak birinci olduk. Hedefimiz kışın yapılacak yarışlarda tekrar Türkiye şampiyonu olmak. Tekerlekli kayakla asfaltta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun dışında dağda koşu yapıyoruz. Güç antrenmanlarımız var. Olimpiyatlara sporcu yetiştiriyoruz. Çocuklar için hedefimiz, hepsini milli takıma kazandırıp daha iyi konumlarda yer almalarını sağlamak. Bugüne kadar yaklaşık 30 sporcuyu milli takıma yerleştirdik. Şu an Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde olan sporcularımız var. Başarılı sporcuları orada barındırıyoruz."

- Oğlago: "Ortalama 30 kilometre antrenman yapıyoruz"

Kayak antrenörü Fehmi Oğlağo, 25 yıldır bu branşa hizmet ettiğini bildirerek, "17 yıl sporculuk yaptım, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ise 8 yıldır antrenörlük yapıyorum. Ayrıca milli takım antrenörüyüm. Amacımız Muş'a sporcu kazandırmak. 5 antrenör arkadaşımızla sporcuları çalıştırıyoruz. Bazı günler çift seans çalışıyoruz. Antrenmanlarımız 2 saati buluyor. Mesafe günün antrenman saatine göre değişebiliyor. Ortalama 30 kilometre antrenman yapıyoruz." dedi.

Sporculardan Muhammet Oğlağo da antrenörlüğünü de yapan ağabeyinin yolundan gittiğini belirtti.

Yeni başarılara ulaşmak için sıcak havaya aldırmadan çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Oğlağo, "Geçen kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) gittim. Mayısta Hakkari'de düzenlenen yarışmada takım olarak Türkiye şampiyonluğunu aldık. İnşallah kışın tekrar Türkiye şampiyonluğunu alarak bu sezonu kapatacağız. Amacım, olimpik takıma girip olimpiyatlarda mücadele etmek. En iyi dereceyi yapmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.