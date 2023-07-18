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        Muş'ta kaldırım işgaliyle ilgili denetim yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:49
        Muş'ta kaldırım işgaliyle ilgili denetim yapıldı

        MUŞ (AA) - Muş Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde kaldırım işgali yapan esnafa uyarıda bulunuldu.

        Çarşı merkezinde yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

        Ekipler, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafa uyarı yaptı.

        Uyarılara rağmen kaldırım işgalini sürdüren esnafa para cezası uygulanacağını belirtildi.

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