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        Muş'ta ot hasadının ardından işçilerinin saman mesaisi başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:27
        Muş'ta ot hasadının ardından işçilerinin saman mesaisi başladı

        MUŞ (AA) - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda, ot hasadının ardından işçilerin saman mesaisi başladı.

        İşçiler, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek tonlarca samanı kamyonlara yüklüyor.

        Aşağısızma ve Boyuncuk köylerinde artan hava sıcaklığına rağmen mesailerini sürdüren işçilerden Fırat Demir, geçimlerini yazın tarlalarda çalışarak sağladıklarını söyledi.

        Havanın sıcak olmasının işlerini olumsuz etkilediğini anlatan Demir, "35 derece sıcağın altında eve ekmek götürmek için saman yüklüyoruz. Sabahın erken saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar toz, duman içerisinde çalışıyoruz. Havalar çok sıcak, rüzgar estiğinde ise yüzümüz, gözümüz saman içinde kalıyor. Buna rağmen çalışmak zorundayız. Çünkü yapacak başka işimiz yok." dedi.

        Bayram Toksun da zor şartlarda hayvanların kışlık ihtiyacını hazırladıklarını anlatarak, geçen yıllara göre hasadın çok iyi olduğunu aktardı.

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