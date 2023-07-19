Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Evladı için Diyarbakır ve Muş'ta 4 yıldır eylem yaptığını anlatan Şemsettin Özcan, oğluna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini belirten Özcan, "Kürt ve Müslüman olduklarını söylüyorlar. Onların Kürtlükle ilgisi yok. Çocuğum neredeyse onlardan çocuğumu istiyorum. Çocuğu kandırılarak dağa çıkarılanları da buraya, bize destek vermeye çağırıyorum. HDP'nin kapanması lazım. Bunların Türkiye'ye faydası yok. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor." dedi.

Gülbahar Teker de oğlu için eyleme katıldığını ifade ederek, "Korkmuyorum ve burada olmaya devam edeceğim. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı bize versinler. Oğlum geri gelmeyene kadar buradan bir yere ayrılmayacağım. Oğlum, sesimi duyduğunu biliyorum. Gel teslim ol." diye konuştu.