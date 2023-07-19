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        Malazgirt Kaymakamı Bayram muhtarlarla bir araya geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:05
        Malazgirt Kaymakamı Bayram muhtarlarla bir araya geldi

        MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

        Malazgirt Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlar, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hazırlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve TMO ofisinin ilçede yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

        Programda konuşan Kaymakam Bayram, "26 Ağustos yaklaşıyor, çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlatmalıyız. Gecen yıl olduğu gibi yine 26 Ağustos kutlamalarına yoğun şekilde katılım sağlamalıyız. Köylere Hizmet Götürme Birliği de çalışmalarına başladı." dedi.

        Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da ilçede hizmete sunulan TMO ofisinin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı.

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