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        Muş Valisi İlker Gündüzöz, yapımı devam eden okulları inceledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:24
        Muş Valisi İlker Gündüzöz, yapımı devam eden okulları inceledi

        MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

        Vali Gündüzöz, gazetecilere, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ile yapımı devam eden okulları gezdiklerini söyledi.

        Cumhuriyet tarihinde Muş'un en büyük yatırım paketini Milli Eğitim Müdürlüğünün aldığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

        "2022 yılında 15 okul bitti. 2023 yılında 52 okul devam etmekte. Okulların maliyeti, 1 milyar 50 milyon lira. 600 derslik, geçen yıl ki 120 derslikle birlikte 700'ün üzerinde ilave derslik elde edildi. Fiziksel açıdan son derece iyi noktaya geliyoruz. Eğitim noktasında da LGS'de 30 sıra yükseldik. Eğitime bunların hep olumlu yansıması var. Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz. Ama verilen imkanlarla bağlantılı olarak bu eğitim kalitesi gelişiyor. Bunu da hep birlikte özellikle son 5 yılda gördük. İnşallah eğitimimiz çok daha iyi olacak."

        Eğitim yatırımların devam ettiğini belirten Gündüzöz, "Muş, genç nüfusun en fazla olduğu ilk 5 ilden biri. Dolayısıyla okullar bittikçe bizler mutlu oluyoruz. Aynı zamanda pansiyonlar da yapılıyor. Yine çok amaçlı spor salonları yapılıyor. Dolayısıyla eğitim her alanda gelişerek gidiyor. Bu yıl 52 okul yapılıyor, 15 okulda geçen yıl yapıldı. Toplam 67 okul oluyor. Bu çok önemli bir rakam. 700'ün üzerinde de derslik yapılmış oluyor." dedi.

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