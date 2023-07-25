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        Muş Belediye Başkanı Asya, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:56
        Muş Belediye Başkanı Asya, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

        MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeni Gazi Caddesi ile Bağlar ve Muratpaşa mahallelerinde yapımı devam eden alt yapı, asfalt ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Asya, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

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