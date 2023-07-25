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        Muş'ta "Cemiyet Sokak Çarşısı" hizmete açılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:39
        Muş'ta "Cemiyet Sokak Çarşısı" hizmete açılacak

        MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle yaptırılan Cemiyet Sokak Çarşısı hizmete girecek.

        Zafer Mahallesi'nde inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla kentteki derneklere tahsis edilecek çarşıda, gençlere yönelik çeşitli kurslar da verilecek.

        Vali Gündüzöz, çarşıdaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

        Kente önemli bir yapıyı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

        "Buraya 'Sultan Alparslan Cemiyet Arasta' diyorum. Arasta, Selçuklu ve Osmanlı'da 'ihtisas çarşısı' demek. Bir nevi dernek sokağı gibi. Nitelikli, faydalı derneklere mekanı tahsis edeceğiz. Başımızın tacı gazi ve şehit derneklerine, eğitime ve gençlerimize destek sunan TÜGVA'ya, Muş Tanıtım Platformuna, muhtarlar derneğine, gazeteciler cemiyetine yer vermeyi düşünüyoruz. Etrafı rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Hemen yanında Lale Parkı, diğer tarafta Lale Vadisi var. Burası vatandaşımızın gece gelip gezebileceği yerler olacak. İlimize hayırlı olsun."

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