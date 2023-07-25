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        Depremzede muhtarlar Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:28
        Depremzede muhtarlar Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti

        MUŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinden 2 mahalle muhtarı ile 2 vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçelerine görevlendirilen Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti.

        Barış Mahallesi muhtarı Aydın Sarıdaş ile Alçiçek Değirmenkaya Mahallesi muhtarı Hayri Yüksel beraberindeki 2 vatandaş ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde özveriyle çalışan Ocak'a vefa ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, depremler sonrası görevlendirildiği Nurhak'ta hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Depremzedelerin gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal marketler ile aşevlerin kurulması, konteynır dağıtımı gibi birçok konuda koordinasyonla çalıştıklarını anımsatan Ocak, şunları kaydetti:

        "Afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Zor bir süreçti. Devlet ve millet dayanışmasıyla zor günleri atlatmanın gayretinde olduk. Koordinatör Valimiz İlker Gündüzöz'ün kontrollerinde devletimizin varlığını sahaya yansıtıp depremzedelerimizin kalplerine dokunmayı büyük vazife bildik. Yüreğimiz depremzede kardeşlerimizle atıyor. Tekrardan tüm depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Muhtarlar ve vatandaşlar da deprem zamanında Nurhak'taki çalışmalarından dolayı Ocak'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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