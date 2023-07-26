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        Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:16
        Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

        MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

        HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

        Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

        Çocuğunun PKK tarafından dağa götürdüğünü belirten Özcan, "Oğluma kavuşana kadar eyleme katılacağım. Diyarbakır ve Muş'ta 4 yıldır eylem yapıyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum." dedi.

        Baba Halit Altun ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını anlattı.

        Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Altun, şunları kaydetti:

        "HDP çocuklarımızı kandırdı. Okullardan alıp götürdüler. 4 yıldır Diyarbakır ve Muş'taki HDP il binalarının önünde eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı teslim etmeyene kadar kapılarını terk etmeyeceğiz. Onların çocukları güzel okullarda okuyor bizim de çocuklarımızın cenazelerini gönderiyorlar."

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