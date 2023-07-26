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        Muş Belediyesinden öğrencilere üniversite tercihlerinde danışmanlık hizmeti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:31
        Muş Belediyesinden öğrencilere üniversite tercihlerinde danışmanlık hizmeti

        MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde üniversite tercih sürecinde gençlere, uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başladı.

        Üniversite adaylarının, tercihlerini doğru ve bilinçli bir şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Atatürk Çocuk Parkı önünde YKS tercih danışma noktaları kurdu.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, YKS tercih günlerinin başladığını belirtti.

        Öğrencilere YKS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Asya, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldıklarını umuyorum. Belediye öğrencilerimize destek olmak için tercih danışmanlık hizmeti başlattık. Öğrencilerin doğru tercih yapmalarını sağlamak için tecrübeli arkadaşlarımızla yardımcı olmaya çalışacağız."

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